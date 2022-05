La vittoria della Roma nelle lacrime e nell’esultanza di José Mourinho | VIDEO (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo aveva promesso fin dal suo arrivo nella capitale, quando disse che l’obiettivo era quello di far festeggiare la squadra e i suoi tifosi. José Mourinho ci è riuscito in meno di un anno. Mercoledì sera, a Tirana, la Roma ha vinto il suo primo trofeo internazionale nell’era targata UEFA (il secondo considerando la Coppa delle Fiere del 1961) e buona parte del merito è di quell’uomo che ha la vittoria nel suo DNA. Un ruolo fondamentale, riconosciuto anche dai calciatori giallorossi che hanno deciso di invadere la sala stampa dell’Arena Kombëtare, per esultare insieme a lui. Mourinho, la festa e le lacrime dopo la vittoria della Roma Una vittoria storica che ha unito Tirana e Roma. Mentre i giallorossi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo aveva promesso fin dal suo arrivo nella capitale, quando disse che l’obiettivo era quello di far festeggiare la squadra e i suoi tifosi.ci è riuscito in meno di un anno. Mercoledì sera, a Tirana, laha vinto il suo primo trofeo internazionale nell’era targata UEFA (il secondo considerando la Coppa delle Fiere del 1961) e buona parte del merito è di quell’uomo che ha lanel suo DNA. Un ruolo fondamentale, riconosciuto anche dai calciatori giallorossi che hanno deciso di invadere la sala stampa dell’Arena Kombëtare, per esultare insieme a lui., la festa e ledopo laUnastorica che ha unito Tirana e. Mentre i giallorossi ...

