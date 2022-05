La vergogna durante la finalissima della Roma. Vedete questa foto? È da censura | Guarda (Di giovedì 26 maggio 2022) No, alcuni tifosi la classe non ce l'hanno proprio. E tra i diversi respinti di Roma e Feyenoord per le strade di Tirana, nelle ore precedenti alla finale di Conference League vinta dai giallorossi per 1-0 sugli olandesi, la tensione è arrivata a mille anche in campo. Il popolo di Rotterdam presente sulle tribune dello stadio albanese, però, è andato decisamente oltre. Tanto che alla mezz'ora del primo tempo, poco prima del gol decisivo di Nicolò Zaniolo, le scintille tra i supporter e Tammy Abraham hanno provocato brutti gesti: il lancio di alcune banane gonfiabili contro l'ex Chelsea. Momenti non sfuggiti all'occhio delle telecamere, che hanno ripreso tutto. Il precedente nella stagione 2014-15 con Gervinho protagonista L'azione è andata così: palla ad Abraham sulla fascia destra, scatto verso la porta avversaria e solo l'intervento di Senesi ha evitato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) No, alcuni tifosi la classe non ce l'hanno proprio. E tra i diversi respinti die Feyenoord per le strade di Tirana, nelle ore precedenti alla finale di Conference League vinta dai giallorossi per 1-0 sugli olandesi, la tensione è arrivata a mille anche in campo. Il popolo di Rotterdam presente sulle tribune dello stadio albanese, però, è andato decisamente oltre. Tanto che alla mezz'ora del primo tempo, poco prima del gol decisivo di Nicolò Zaniolo, le scintille tra i supporter e Tammy Abraham hanno provocato brutti gesti: il lancio di alcune banane gonfiabili contro l'ex Chelsea. Momenti non sfuggiti all'occhio delle telecamere, che hanno ripreso tutto. Il precedente nella stagione 2014-15 con Gervinho protagonista L'azione è andata così: palla ad Abraham sulla fascia destra, scatto verso la porta avversaria e solo l'intervento di Senesi ha evitato che ...

