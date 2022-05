La vela solare per voli più sostenibili

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - Aeronautica sostenibile, migliora sempre più la. Si tratta di un sistema di propulsione a basso impatto ambientale, che utilizza la pressione radiativa della luce. Le vele solari sono infatti come dei grandi fazzoletti riflettenti, spinti in avanti dal rimbalzo dei fotoni sulla loro superficie. Un altro passo avanti in questo campo potrebbe arrivare dal nuovo concept, chiamato “Diffractive Solar Sail”, disegnato per migliorare l'efficienza della luceraccolta. Il progetto è stato selezionato per lo studio di Fase III nell'ambito del programma NASA Innovative Advanced Concepts.

