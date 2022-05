La Turchia contro l’entrata nella Nato di Finlandia e Svezia (Di giovedì 26 maggio 2022) Ad oggi ancora non è stato raggiunto un accordo con la Turchia riguardo l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Le trattative proseguono e al momento si lavora per superare il veto turco sull’ingresso dei due Paesi scandinavi, per il quale è chiaramente necessario l’accordo all’unanimità. Il veto turco sull’entrata nella Nato di Finlandia e Svezia Come ha riferito il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, è secondo il Paese al momento impossibile sostenere la candidatura di Svezia e Finlandia nella Nato. Il processo di adesione dei due Paesi, secondo la posizione turca, “non può progredire se le preoccupazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Ad oggi ancora non è stato raggiunto un accordo con lariguardo l’ingresso di. Le trattative proseguono e al momento si lavora per superare il veto turco sull’ingresso dei due Paesi scandinavi, per il quale è chiaramente necessario l’accordo all’unanimità. Il veto turco suldiCome ha riferito il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, è secondo il Paese al momento impossibile sostenere la candidatura di. Il processo di adesione dei due Paesi, secondo la posizione turca, “non può progredire se le preoccupazioni ...

Advertising

akhetaton11 : RT @fildelmonte: La #guerra tra #Ucraina e #Russia e il possibile ingresso nella #NATO di #Finlandia e #Svezia hanno ampliato differenze ne… - ondivaga7 : RT @Sonia22540551: Per gli americani è giusto che la Turchia difenda il suo confine meridionale? Allora era giusto anche per la Russia? No?… - iltirreno : Lugansk, la regione al 95% in mano ai russi. La Turchia minaccia di esprimersi contro l’ingresso di Svezia e Finlan… - ElioLannutti : Turchia, pronta una nuova operazione militare contro i curdi in Siria. Ecco cosa vuole Ankara in cambio di Svezia e… - 57Davide : RT @cclatwe: Fuori dalla NATO QUESTA Turchia infangata e umiliata (democraticamente) dalla sua guida erdoganiana pare così brutto? Toccare… -