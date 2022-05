La telefonata Draghi-Putin: “Non ho visto spiragli per la pace” da Mosca. La Russia “continuerà a fornire il gas all’Italia” (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio, secondo fonti di Palazzo Chigi, "si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo". "Putin ha detto che continuerà a fornire il gas all'Italia - ha detto Draghi -. Non ho risposto, ma questa è la situazione attuale di tutti i paesi a parte quelli attaccati come la Finlandia". Di certo, secondo il capo del governo, "non ho visto spiragli per la pace" nella telefonata con Putin. Sullo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Il colloquio, secondo fonti di Palazzo Chigi, "si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo". "ha detto cheil gas all'Italia - ha detto-. Non ho risposto, ma questa è la situazione attuale di tutti i paesi a parte quelli attaccati come la Finlandia". Di certo, secondo il capo del governo, "non hoper la" nellacon. Sullo ...

