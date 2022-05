La tammurriata del tifoso del Napoli che sa tutto lui

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 maggio 2022) E la Conference non vale niente. E i romanisti sono idioti che festeggiano il nulla. E Mourinho è un allenatore bollito. E il terzo posto fa schifo E ci devono spiegare E facciamo bene a contestare E Spalletti nun è bbuono E Spalletti ha buttato lo scudetto E Spalletti ha fatto appena due punti in più di Gattuso E Ancelotti è pensionato E sapevo arrivare pure io in finale di Champions col Real Madrid E nuie vulimmo sul’o scudetto E i 91 punti E Ciro Mertens non si tocca E nuie simm’o Napule L'articolo ilsta.