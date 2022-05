La storia tutta italiana di Jesus jeans: provocazione, genialità e culto (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Corrono gli anni ’70 e, ancora nel pieno della ribellione sessantottina, Jesus jeans diventa uno dei capi cult di tutto il decennio; grazie al talento dissacratorio di Oliviero Toscani e alla creatività ironica di Emanuele Pirella, si trasforma anche in uno degli spot più importanti della storia italiana della pubblicità. Un fenomeno mediatico e provocatorio, tanto da scomodare una vera campagna di boicottaggio, una denuncia e l’intervento di Pierpaolo Pasolini. È difficile trovare un capo tanto indossato e amato in tutto il mondo quanto i jeans Da baluardo dell’abbigliamento da lavoro dei portuali genovesi a simbolo del sogno americano, i jeans incanalano da sempre i desideri di intere generazioni. Durante i decenni il denim si è evoluto sia nelle vestibilità che ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 26 maggio 2022) Life&People.it Corrono gli anni ’70 e, ancora nel pieno della ribellione sessantottina,diventa uno dei capi cult di tutto il decennio; grazie al talento dissacratorio di Oliviero Toscani e alla creatività ironica di Emanuele Pirella, si trasforma anche in uno degli spot più importanti delladella pubblicità. Un fenomeno mediatico e provocatorio, tanto da scomodare una vera campagna di boicottaggio, una denuncia e l’intervento di Pierpaolo Pasolini. È difficile trovare un capo tanto indossato e amato in tutto il mondo quanto iDa baluardo dell’abbigliamento da lavoro dei portuali genovesi a simbolo del sogno americano, iincanalano da sempre i desideri di intere generazioni. Durante i decenni il denim si è evoluto sia nelle vestibilità che ...

