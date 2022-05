La stagione dell’amore

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Per la finale di Conference League la Roma ha riempito due stadi: quello di Tirana e l’Olimpico. I tifosi si sono seduti uno accanto all’altro a guardare un prato vuoto, gli occhi sui maxischermi, assecondando il semplice desiderio di stare insieme, di sedersi uno vicino all’altro. Prima della partita va in scena il solito musical scenografico: gli inni d’amore, le sciarpe spiegate, gli occhi già lucidi. Le parole più emotive di “Roma, Roma, Roma” gridate a squarciagola per sputare il magone. La regia televisiva si deve sdoppiare su due inquadrature diverse per provare a racchiudere la folla di tifosi nei due stadi, senza comunque riuscire a restituirla tutta. Per tutto l’anno è stato soprattutto questo: la quantità di gente, la massa di corpi che si addensa nei bar, nelle piazze dei quartieri, sugli spalti soprattutto, riempiendo gli stadi fino al colmo della loro capienza. ...