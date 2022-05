La Sapienza | la versione del professore Barile accusato di essersi laureato senza esami | “Colpa del caso | non avevo intuito niente”

(Di giovedì 26 maggio 2022) La? “Del”. Si era reso conto di cosa stesse accadendo? “Macché, io non ho”. IlSergiosi difende e prova a sminuire l’accusa diin Fisica, pur non avendone i titoli, sfruttando undi omonimia. “Il diavolo c’ha messo lo zampino”, dice in un’intervista a La Repubblica. Il docente di Economia a La, secondo l’accusa, avrebbe “sfruttato” l’iscrizione allo stesso corso di laurea di un altro Sergio. Il primo, quello rinviato a giudizio per falso ideologico, sostiene una decina di, per si ferma. L’altro invece prosegue negli studi. Dopo un po’ di anni, il docente di Economia viene chiamato dalla segreteria ...

Advertising

Il Fatto Quotidiano

... è la miglioredella Amoroso possibile, meglio farsela bastare. Mr. Rain feat. Alfa - '... accompagnata dall'amico Cisco, produce un album evidentemente artigianale, costruito con lae ...... loro malgrado catapultati in unaweird del vecchio far west . Un Far West ancora più ... vista la notorietà che sta ricevendo, come ad esempio grazie a Weird West " conall'interno di ... La Sapienza, la versione del professore Barile accusato di essersi laureato senza esami: “Colpa del… Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, professore de La Sapienza prende seconda laurea con esami dati da un omologo ...Una versione secolarizzata depurata del significato religioso ... non fa altro che ricordare ai filosofi del tempo che la loro sapienza «è circoscritta e finita». Non è tutta la sapienza. E in questo ...