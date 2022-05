La Roma trionfa in Conference League. Mourinho: 'Scritta la storia. Resto in giallorosso' (Di giovedì 26 maggio 2022) Mourinho Tirana (Albania), 25 maggio 2022 " Missione compiuta per la Roma che a Tirana piega 1 - 0 gli olandesi del Feyenoord e conquista la prima edizione della UEFA Conference League . Basta un gol ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)Tirana (Albania), 25 maggio 2022 " Missione compiuta per lache a Tirana piega 1 - 0 gli olandesi del Feyenoord e conquista la prima edizione della UEFA. Basta un gol ...

Advertising

UEFAcom_it : ???? La Roma trionfa in Europa Conference League! ?????? - infoitsport : La Roma trionfa in Conference League. The Sun: 'Mourinho è ancora The Special One' - Romagialloross4 : #Zaniolo va in gol, poi il muro giallorosso: #Mourinho trionfa ancora #ASRoma #ConferenceLeague #UECLfinal… - FGiallorossa : RT @UEFAcom_it: ???? La Roma trionfa in Europa Conference League! ?????? - NaiveLeftist : RT @UEFAcom_it: ???? La Roma trionfa in Europa Conference League! ?????? -