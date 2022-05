La Roma è tornata a casa da campione. Nella Capitale festa senza fine (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - La squadra della Roma è arrivata all'aeroporto di Fiumicino dopo la notte trionfale di Tirana, culminata con la vittoria Nella Conference League. L'aereo è atterrato intorno alle 4.15. Ad attenderla al cancello da dove è uscito il pullman centinaia di tifosi. La Roma festeggerà la vittoria della coppa nel pomeriggio, con modalità che saranno annunciate in seguito. Per tutta la notte è stata festa Nella Capitale, con fuochi d'artificio, caroselli, bandiere e magliette. Il cielo su Roma si è tinto di giallorosso pochi minuti prima delle 23, quando il triplice fischio del direttore di gara assegna alla Roma di José Mourinho la prima edizione della Conference League. Una conquista che entra di diritto nelle pagine di storia del calcio italiano. Un ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - La squadra dellaè arrivata all'aeroporto di Fiumicino dopo la notte trionfale di Tirana, culminata con la vittoriaConference League. L'aereo è atterrato intorno alle 4.15. Ad attenderla al cancello da dove è uscito il pullman centinaia di tifosi. Lafesteggerà la vittoria della coppa nel pomeriggio, con modalità che saranno annunciate in seguito. Per tutta la notte è stata, con fuochi d'artificio, caroselli, bandiere e magliette. Il cielo susi è tinto di giallorosso pochi minuti prima delle 23, quando il triplice fischio del direttore di gara assegna alladi José Mourinho la prima edizione della Conference League. Una conquista che entra di diritto nelle pagine di storia del calcio italiano. Un ...

