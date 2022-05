La Roma di Mourinho trionfa in Conference League. Chi vince festeggia, chi perde rosica, spiega o sminuisce (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma di Mourinho ha conquistato la Conference League. Tocca proprio a Mourinho riportare in Italia un trofeo continentale dopo la Champions vinta nel 2010, l’anno del Triplete, con l’Inter. Mourinho si conferma Re di Coppe ed è il primo allenatore ad aver vinto tutti i trofei UEFA: Champions con Inter e Porto; UEFA ed Europa League con Porto e Manchester United, Conference League con la Roma (leggi di più) . La performance personale di Mourinho è straordinaria anche per la sua longevità. Le vittorie di Mourinho si spalmano nell’arco di tre decenni. Insomma le mode calcistiche passano, i calciatori cambiano ma i vincenti restano e continuano a dominare. Ma anche ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladiha conquistato la. Tocca proprio ariportare in Italia un trofeo continentale dopo la Champions vinta nel 2010, l’anno del Triplete, con l’Inter.si conferma Re di Coppe ed è il primo allenatore ad aver vinto tutti i trofei UEFA: Champions con Inter e Porto; UEFA ed Europacon Porto e Manchester United,con la(leggi di più) . La performance personale diè straordinaria anche per la sua longevità. Le vittorie disi spalmano nell’arco di tre decenni. Insomma le mode calcistiche passano, i calciatori cambiano ma inti restano e continuano a dominare. Ma anche ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - OfficialASRoma : ?? José... MOURINHO! ?? ?? Noi siamo la... ROMA! ?? #UECLfinal - kulturjam : Dopo una gara tesa fatta di attenzione e sacrificio, la squadra di #Mourinho riporta in Italia, dopo 12 anni un tro… - GoldenDaveMno : @GiuseppeRF82 Dalla tua risposta non sembrava, hai parlato dell’obbiettivo delle italiane e del fatto che la confer… -