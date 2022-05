La Roma campione di Conference sfila per le strade del centro (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - "Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra cittaà con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi". Questo il tweet apparso nottetempo sul profilo ufficiale del club giallorosso, che ha comunicato a tutti i tifosi il programma per i festeggiamenti della vittoria della Conference League. Detto, fatto. Alle 16,54 i due pullman della società hanno lasciato gli stabilimenti della ex Fiera di Roma sulla Colombo, diretti al Circo Massimo. A bordo, tutta la squadra, i dirigenti e naturalmente lui, lo Special One, re di Roma non solo per una notte, vero artefice del triongo giallorosso in terra albanese. Dopo la grande festa di ieri sera nelle piazze della Capitale (durata fino all'alba in molti casi), la squadra ... Leggi su agi (Di giovedì 26 maggio 2022) AGI - "Siamo tornati a! E vogliamo festeggiare nella nostra cittaà con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi". Questo il tweet apparso nottetempo sul profilo ufficiale del club giallorosso, che ha comunicato a tutti i tifosi il programma per i festeggiamenti della vittoria dellaLeague. Detto, fatto. Alle 16,54 i due pullman della società hanno lasciato gli stabilimenti della ex Fiera disulla Colombo, diretti al Circo Massimo. A bordo, tutta la squadra, i dirigenti e naturalmente lui, lo Special One, re dinon solo per una notte, vero artefice del triongo giallorosso in terra albanese. Dopo la grande festa di ieri sera nelle piazze della Capitale (durata fino all'alba in molti casi), la squadra ...

