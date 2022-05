La rivolta dei presidi contro la sciatteria | scoppia la protesta a scuola

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Se anche il principe William d'Inghilterra e consorte stanno cercando di rivoluzionare il protocollo reale (vorrebbero essere chiamati per nome e non con il titolo nobiliare e abolire inchini e cerimoniali provenienti dalla notte dei tempi) è chiaro che certi rituali sono ormai obsoleti e l'obiettivo è quello di traghettare la monarchia britannica verso un'era più moderna. Speriamo però non vogliano prendere esempio da Harry e Meghan che domenica scorsa si sono dati un bacio appassionato in pubblico, sul campo di polo a Santa Barbara, durante la premiazione. Con lei che con le dita gli ha pulito le labbra, su cui evidentemente era rimasta stampata qualche traccia di rossetto. I reali non possono baciarsi in pubblico, forse è esagerato, ma anche lo spettacolo (criticatissimo) che hanno dato i duchi di Sussex lo era. Va bene stare al passo coi tempi, ma stiamo vivendo una fase di ...