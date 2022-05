La quarantena per i malati Covid? Non lede la libertà personale (Di giovedì 26 maggio 2022) La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale in risposta al tribunale di Reggio Emilia: la quarantena è una misura di carattere generale che limita la libertà di circolazione, non quella personale Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale in risposta al tribunale di Reggio Emilia: laè una misura di carattere generale che limita ladi circolazione, non quella

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - vncnzvlln92 : In questo paese siamo riusciti a mettere in discussione le scelte sanitarie di un governo, in piena emergenza pande… - kazenoookami : RT @GiansandroMerli: L’Italia si è tolta la mascherina, ha eliminato il greenpass e riaperto tutto, ma le navi quarantena restano in mare.… - HalleyAitou : RT @simolar1984: Vaiolo scimmie, il ministero (cioè Speranza): 'Valutare il vaccino per i sanitari e la quarantena per i contagiati. Stop d… - PeppeAmicarelli : RT @Miti_Vigliero: Quarantena Covid, Consulta: 'Non limita la libertà personale' Legittima per i giudici l’incriminazione di chi esca di c… -