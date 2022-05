La psicanalisi applicata al collettivo | se ne parlerà al Congresso Nazionale del 28 29 maggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, in un discorso tenutosi a Dallas, volendo stigmatizzare l’invasione operata dalla Russia di Putin ai danni dell’Ucraina, ha condannato la brutale “aggressione all’Iraq”. Se gli strumenti della psicoanalisi fossero più diffusi tra i media e i giornalisti, non si sarebbe abusato del termine “sbadatezza” per commentare l’inciampo linguistico dell’ex presidente, preferendo invece il termine esatto: lapsus. Con tale termine freudiano si intende appunto il disvelamento di qualcosa che il soggetto non vuole dire ma che il suo inconscio confessa, spesso in maniera fragorosa ed imbarazzante proprio come il caso di Bush jr che, dopo anni, ammette l’invasione brutale dell’Iraq, senza gli orpelli della ‘guerra al terrore’ o il pretesto di armi chimiche nascoste. A Roma, il 28 e 29si terrà il XIX...