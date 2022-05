La propaganda criminale corre sui social | i rampolli delle mafie i nuovi influencer

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Ihanno cambiato il modo in cui lesi raccontano e l’iconografia del Padrino è definitamente tramontata. Non più silenzio, i boss oggi non si nascondono ma ostentano il loro potere, ostentano le auto e i gioielli, ostentano le loro case lussuose. “È il loro nuovo strumento di. Siamo passati dai racconti di mafia ai racconti della mafia”, ha detto Marcello Ravveduto, professore dell’Università di Salerno durante l’incontro “Leai tempi dei” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in collaborazione con il Gruppo Pubbliemme, Diemmecom, LaC Network, ViaCondotti21 e l’Università LUISS. “Lesono un brand – ha spiegato Ravveduto – Hanno imparato dai cartelli dei Narcos. Nessun intermediario, solo autonarrazione. Twitter è diventata ...