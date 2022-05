La Presidenza del Consiglio chiede a Berlusconi un risarcimento da 10 milioni per “discredito planetario”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Con i suoi comportamenti da premier in carica Silvioavrebbe portato “” alladel, che adessoall’ex cav – per il tramite dell’avvocata Gabriella Vanadia – undanni da 10di euro per la corruzione in atti giudiziari, ai quali si aggiungono 500mila euro per le false testimonianze. I due reati per i quali il leader di Forza Italia è imputato – insieme ad altre 28 persone – nel processo Ruby Ter, giunto ormai alle fasi finali nell’aula bunker di via Ucelli di Nemi a Milano. Una somma – richiesta a tutti gli imputati, tranne Luca Pedrini, per il quale è stata chiesta l’assoluzione – che dovrebbe riparare al danno d’immagine dato dal “clamore ineguagliabile a livello mondiale” ...