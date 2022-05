“La NATO non fornirà all’Ucraina tank e aerei”. L’Italia manda cannoni (Di giovedì 26 maggio 2022) La NATO teme la Russia e molla l’Ucraina? I paesi membri dell’Alleanza avrebbero raggiunto un accordo informale per non fornire a Kiev blindati e aerei da combattimento. Su Twitter le foto degli obici italiani che le forze armate di Kiev stanno usando in Donbass. Lo riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa che cita fonti interne alla NATO. Gli Alleati temono che la Russia veda l’eventuale fornitura di tank, velivoli e armi sempre più pesanti come un’entrata in guerra. E a quel punto prenda contromisure. A formulare questa ipotesi è il quotidiano Die Zeit. L’invasione russa dell’Ucraina, arrivata al 92° giorno, continua senza soste nella regione di Lugansk, in Donbass. Il 95% del territorio sarebbe in mano alle truppe di Mosca. Cannone italiano in Donbass. Foto Twitter @IAPonomarenkoLo denuncia il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Lateme la Russia e molla l’Ucraina? I paesi membri dell’Alleanza avrebbero raggiunto un accordo informale per non fornire a Kiev blindati eda combattimento. Su Twitter le foto degli obici italiani che le forze armate di Kiev stanno usando in Donbass. Lo riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa che cita fonti interne alla. Gli Alleati temono che la Russia veda l’eventuale fornitura di, velivoli e armi sempre più pesanti come un’entrata in guerra. E a quel punto prenda contromisure. A formulare questa ipotesi è il quotidiano Die Zeit. L’invasione russa dell’Ucraina, arrivata al 92° giorno, continua senza soste nella regione di Lugansk, in Donbass. Il 95% del territorio sarebbe in mano alle truppe di Mosca. Cannone italiano in Donbass. Foto Twitter @IAPonomarenkoLo denuncia il ...

