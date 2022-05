La lunga mano di Mosca in Africa spaventa la Nato

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ieri sera il ministro della Difesa britannico Ben Wallace e il suo omologo spagnolo Margarita Robles, in una conferenza stampa congiunta tenutasi a Madrid durante un incontro bilaterale in vista della conferenzadi fine giugno, hanno dichiarato che l’influenza e l'attività in espansione della Russia inrappresentano una minaccia preoccupante per la sicurezza dei paesi dellainsieme e devono essere affrontate dall'alleanza militare. L'aumento delle operazioni ufficiali russe e delle società di sicurezza private come il Gruppo Wagner in Mali e Libia stanno infatti fomentando la criminalità organizzata e il terrorismo. Wallace ha affermato: “Se la Russia può usare i flussi migratori come un'arma al confine est dell'Europa, può certamente usarli anche a sud". Il riferimento è alle accuse dei governi occidentali secondo ...