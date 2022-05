La festa continua oggi al Circo Massimo. Pullman scoperto e tripudio per la coppa (Di giovedì 26 maggio 2022) I giocatori della Roma e la coppa della Conference League conquistata nella notte magica di Tirana sono nella Capitale. I festeggiamenti per la vittoria contro il Feyenoord e la conquista del trofeo continueranno nel pomeriggio in un luogo simbolo per la storia giallorossa, ossia il Circo Massimo. È dove è stato festeggiato l'ultimo scudetto della Roma il luogo prescelto per continuare la festa e dove la squadra arriverà con un Pullman scoperto per ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) I giocatori della Roma e ladella Conference League conquistata nella notte magica di Tirana sono nella Capitale. I festeggiamenti per la vittoria contro il Feyenoord e la conquista del trofeo continueranno nel pomeriggio in un luogo simbolo per la storia giallorossa, ossia il. È dove è stato festeggiato l'ultimo scudetto della Roma il luogo prescelto perre lae dove la squadra arriverà con unper ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi.

