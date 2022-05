‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Domani Hindley prende la maglia rosa Nibali è già contento così”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) LA FUGA ARRIVA SEMPRE E COMUNQUE Oggi hanno fatto un finale spettacolare. Sembrava scontata come tappa, invece la fuga è arrivata, sono stati bravi. Sulla carta il più veloce era Cort, ma lì contava la freschezza. Hanno tirato tutti e quattro allo stesso modo. La poteva vincere anche Affini, che dei quattro era il meno veloce. Peccato per l’italiano, se la sarebbe meritata. Magari potrebbe rifarsi nella cronometro di Verona. JOAO ALMEIDA MESSO FUORI GIOCO DAL COVID E’ stata una mazzata. Quando sembra che il Covid dia una tregua, eccolo che ricompare. Per il podio non penso che ce l’avrebbe fatta, ma era comunque sempre lì, si trattava del quarto uomo di questo Giro d’Italia. Sinora Carapaz aveva corso per staccare il portoghese in vista della cronometro e ci era riuscito. CARAPAZ SI SENTE SUPERIORE AA CRONOMETRO? Oggi l’ecuadoriano ha fatto il defaticamento ...