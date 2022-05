Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) Esce il 3 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “LA”, ildiSattei Esce il 3 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “LA”, ildiper Columbia Records/Sony Music. “LA”, come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di TANANAI e Mara ...