La coppa è a Roma. In migliaia hanno atteso la squadra a Fiumicino ma la festa sarà al Circo Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) La coppa è a Roma. E la festa non si ferma. I giallorossi sono rientrati intorno alle 4 a Fiumicino dopo la vittoria della Conference League a Tirana. Ad attenderli oltre mille tifosi accorsi in aeroporto ma il pullman della squadra ha dovuto evitare il contatto con la gente per motivi di sicurezza e si è diretto a Trigoria. Ma qualcuno non ha mollato ed è andato al centro sportivo dove alle 5 del mattino Pellegrini e compagni si sono affacciati per mostrare la coppa ai tifosi più irriducibili. La festa con la gente è solo rinviata: nel pomeriggio la squadra sarà al Circo Massimo per celebrare il nuovo trionfo a 21 anni dopo l'ultimo scudetto. Intanto allo scalo di Tirana sono ancora centinaia i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Laè a. E lanon si ferma. I giallorossi sono rientrati intorno alle 4 adopo la vittoria della Conference League a Tirana. Ad attenderli oltre mille tifosi accorsi in aeroporto ma il pullman dellaha dovuto evitare il contatto con la gente per motivi di sicurezza e si è diretto a Trigoria. Ma qualcuno non ha mollato ed è andato al centro sportivo dove alle 5 del mattino Pellegrini e compagni si sono affacciati per mostrare laai tifosi più irriducibili. Lacon la gente è solo rinviata: nel pomeriggio laalper celebrare il nuovo trionfo a 21 anni dopo l'ultimo scudetto. Intanto allo scalo di Tirana sono ancora centinaia i ...

Advertising

lapoelkann_ : Grande Roma ????????!!!! Complimenti alla Roma e Mourinho per aver portato questa coppa in Italia ???? !!!!! Meritatissima!!! - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - OptaPaolo : 1 - La Roma ha vinto il primo titolo UEFA della sua storia e in generale la sua prima competizione internazionale d… - CN29vfarsopoli : La #Roma ha vinto la coppa proprio in questo preciso momento... #ConferenceLeague - Annamcamilloni : RT @lapoelkann_: Grande Roma ????????!!!! Complimenti alla Roma e Mourinho per aver portato questa coppa in Italia ???? !!!!! Meritatissima!!! -