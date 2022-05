“La Conference League non vale niente”, Iannicelli: “Chi perde rosica” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma vince la Conference League in finale con il Feyenoord, una vittoria sminuita da molti, Iannicelli: “Chi perde rosica“. Josè Mourinho è riuscito a riportare un trofeo europeo in Italia dopo la vittoria della Champions League ed attualmente è l’unico allenatore ad aver vinto qualsiasi coppa europea. Ma la Conference League viene considerata da molti una ‘coppetta’, ad esempio Bargiggia ha fortemente contestato la vittoria della Roma definendola una competizione di terza serie. Insomma il dibattito sulla Conference League è aperto, con Peppe Iannicelli che nel suo editoria per Optimagazione dice: “Tocca proprio a Mourinho riportare in Italia un trofeo continentale dopo la Champions vinta nel 2010, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma vince lain finale con il Feyenoord, una vittoria sminuita da molti,: “Chi“. Josè Mourinho è riuscito a riportare un trofeo europeo in Italia dopo la vittoria della Championsed attualmente è l’unico allenatore ad aver vinto qualsiasi coppa europea. Ma laviene considerata da molti una ‘coppetta’, ad esempio Bargiggia ha fortemente contestato la vittoria della Roma definendola una competizione di terza serie. Insomma il dibattito sullaè aperto, con Peppeche nel suo editoria per Optimagazione dice: “Tocca proprio a Mourinho riportare in Italia un trofeo continentale dopo la Champions vinta nel 2010, ...

