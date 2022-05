La cicogna del GF porta un bel fiocco rosa: ecco Giulia, la prima figlia dell’ex gieffina (Di giovedì 26 maggio 2022) Un altro fiocco rosa nella famiglia del Grande Fratello. L’annuncio è arrivato poco fa sui social, dove l’ex concorrente del reality show di Canale 5 con il classico annuncio e una foto della piccola. La figlia di Mary Falconieri è nata il 25 maggio alle 23:47. “25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!”, ha scritto Mary Falconieri annunciato la nascita della figlia Giulia Schiavello, nata dal matrimonio con Giuseppe Schiavello, che ha sposato l’8 luglio del 2021 a Nardò, in Puglia. “Un matrimonio da favola”, come lo aveva definito la stessa Mary Falconieri, felicissima per aver coronato il sogno d’amore con il suo compagno. Mary Falconieri nata figlia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Un altronella famiglia del Grande Fratello. L’annuncio è arrivato poco fa sui social, dove l’ex concorrente del reality show di Canale 5 con il classico annuncio e una foto della piccola. Ladi Mary Falconieri è nata il 25 maggio alle 23:47. “25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore,Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!”, ha scritto Mary Falconieri annunciato la nascita dellaSchiavello, nata dal matrimonio con Giuseppe Schiavello, che ha sposato l’8 luglio del 2021 a Nardò, in Puglia. “Un matrimonio da favola”, come lo aveva definito la stessa Mary Falconieri, felicissima per aver coronato il sogno d’amore con il suo compagno. Mary Falconieri nata...

AlessandraPredo : RT @PButtafuoco: Mamma Cicogna ha 21 anni quando vince la condotta ostetrica di Castelvetrano; è la più giovane in Italia e mai prese un gi… - sebastiano : RT @PButtafuoco: Mamma Cicogna ha 21 anni quando vince la condotta ostetrica di Castelvetrano; è la più giovane in Italia e mai prese un gi… - KimerikEdizioni : Fiera del Libro di Varese Ligure 'Come il volo di una cicogna' ci sarà! - seb5113910 : RT @PButtafuoco: Mamma Cicogna ha 21 anni quando vince la condotta ostetrica di Castelvetrano; è la più giovane in Italia e mai prese un gi… - MaxRubano : RT @PButtafuoco: Mamma Cicogna ha 21 anni quando vince la condotta ostetrica di Castelvetrano; è la più giovane in Italia e mai prese un gi… -