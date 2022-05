La banca centrale russa taglia i tassi all’11% per frenare il rublo La governatrice Nabiullina | “Prossimi trimestri difficili”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilingrana la retromarcia sul dollaro dopo che lahato di tre punti percentuali il costo del denaro riducendolo dal 14%. La monetaperde circa il 3% sul dollaro con cui viene scambiato 62 a 1. “Gli ultimi dati settimanali evidenziano un significativo rallentamento dell’attuale tasso di crescita dei prezzi. Le pressioni inflazionistiche si allentano in scia alle dinamiche del tasso di cambio dele al rilevante declino delle aspettative di inflazione di famiglie e imprese”, afferma ladi Russia. “Ad aprile – si legge nella nota – l’inflazione annuale ha raggiunto il 17,8%, tuttavia, in base alle stime al 20 maggio, ha rallentato al 17,5%, diminuendo più velocemente che nelle ...

News dalla guerra, aggiornamenti in evidenza 8.01 - Mosca bombarda più di 40 città nel Donbass, 5 morti 9.00 - Onu: la Russia ha rapito 230mila bambini ucraini 9.53 - La banca centrale russa taglia i tassi dal 14 all'11% 10.47 - Moody's taglia stime crescita mondiali nel 2022 e 2023 Novantaduesimo giorno di guerra. Durissimo messaggio video di Zelensky, nessun ... La banca centrale russa ha ridotto il tasso d'interesse di riferimento di 300 punti base, 3%, portandolo all'11%, nel corso di una riunione straordinaria di politica monetaria tenutasi il 26 maggio, dopo ... La Banca centrale russa si riunirà in giornata per affrontare il tema spinoso del pagamento del debito estero della Federazione ed evitare il default imminente.