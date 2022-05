La baby sindaca eletta al quinto circolo di Giugliano

Advertising

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Questa mattina laAlice Parma, la vicecon delega all'Ambiente e alla Mobilità, Pamela Fussi, e l'assessora alla Scuola e ai ... Ultimi Articoli Ancoragang a Riccione, tentata ...La candidatadi Riccione del centrosinistra, Daniela Angelini , torna sul tema sicurezza dopo i recenti episodi. " L'incredibile aggressione dell'altra sera da parte di unagang con le maschere da ... Falcone, la baby sindaca chiede il campetto dell’oratorio Riccione presenta un esposto in Procura contro gli autori del video su TikTok in cui si voleva "colonizzare" la Perla verde ...CASALMAGGIORE - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ieri mattina sono riprese le attività di educazione stradale al campo didattico Antonino Casu, realizzato nel 2010 dal Rotary Oglio Po in ...