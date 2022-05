Kirghizistan | bandiera ucraina sul “monte Putin”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Inè stata issata lasulla vetta del cosiddetto VladimirPeak, vetta deldella regione di Chüy (nel Nord del Paese) così ribattezzata nel 2011 per iniziativa del governo guidato dall’allora Primo Ministro Almazbek Atambayev. Ultimi aggiornamenti di guerra Nel 92° giorno di guerra in, Mosca annuncia l’accerchiamento del Severodonetsk e prosegue nella sua massiccia offensiva per il controllo dl Donbass. Ogni strada è ormai bloccata da bombe. I rifornimenti sono fatti arrivare tramite i campi. Nuovi missili sono inoltre stati lanciati su Balakliia, causando due morti e sette feriti. Nell’ultimo videomessaggio trasmesso il Presidente ucraino Zelensky ha comunicato che “l’offensiva delle truppe russe nell’est è estremamente brutale. ...

Advertising

MLFranciolini : RT @FrancoScarsell2: L'agenzia Akipress del Kirghizistan posta su Twitter un video di una bandiera ucraina che sventola sulla cima di una m… - de_giovannna : RT @FrancoScarsell2: L'agenzia Akipress del Kirghizistan posta su Twitter un video di una bandiera ucraina che sventola sulla cima di una m… - culture_more : RT @FrancoScarsell2: L'agenzia Akipress del Kirghizistan posta su Twitter un video di una bandiera ucraina che sventola sulla cima di una m… - LoredanaOcchion : RT @FrancoScarsell2: L'agenzia Akipress del Kirghizistan posta su Twitter un video di una bandiera ucraina che sventola sulla cima di una m… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: L'agenzia Akipress del Kirghizistan posta su Twitter un video di una bandiera ucraina che sventola sulla cima di una m… -

TGCOM

La montagna era stata rinominata in questo modo nel 2011. Altri rilievi della regione sono stati dedicati in passato a presidenti sovietici: è il caso di Boris Yeltsin e Vladimir ...Inè stata issata laucraina sulla vetta della montagna ribattezzata con il nome del presidente russo Vladimir Putin . Il cosiddetto Vladimir Putin Peak si trova nella regione di ... Kirghizistan, bandiera ucraina issata sulla montagna "Vladimir Putin" In Kirghizistan è stata issata la bandiera ucraina sulla vetta del cosiddetto Vladimir Putin Peak, vetta del monte della regione di Chüy (nel Nord del Paese) così ribattezzata nel 2011 per iniziativa ...In Kirghizistan è stata issata la bandiera ucraina sulla vetta della montagna ribattezzata con il nome del presidente russo Vladimir Putin. (Open) ...