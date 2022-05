Kate Moss smentisce Amber Heard sulle presunte violenze (Di giovedì 26 maggio 2022) La top model britannica, ed ex compagna di Johnny Depp, Kate Moss è intervenuta via video al processo in corso in Virginia smentendo Amber Heard riguardo le presunte violenze subite. Per l’ex moglie dell’attore con cui ora è in causa Kate Moss, durante una vacanza in Giamaica negli anni ’90, sarebbe stata spinta dall’allora fidanzato giù per le scale di un hotel. La Moss però nega: “Sono scivolata e lui mi ha subito soccorso. Johnny Depp non mi ha mai spinta giù dalle scale”. Kate Moss chiamata a testimoniare La top model britannica, che dal 1994 al 1998 ha avuto una relazione con Johnny Depp, è stata convocata come testimone dagli avvocati di Depp dopo che Amber ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) La top model britannica, ed ex compagna di Johnny Depp,è intervenuta via video al processo in corso in Virginia smentendoriguardo lesubite. Per l’ex moglie dell’attore con cui ora è in causa, durante una vacanza in Giamaica negli anni ’90, sarebbe stata spinta dall’allora fidanzato giù per le scale di un hotel. Laperò nega: “Sono scivolata e lui mi ha subito soccorso. Johnny Depp non mi ha mai spinta giù dalle scale”.chiamata a testimoniare La top model britannica, che dal 1994 al 1998 ha avuto una relazione con Johnny Depp, è stata convocata come testimone dagli avvocati di Depp dopo che...

