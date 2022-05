Kate Middleton delude al Garden Party: il peggior look di sempre (Di giovedì 26 maggio 2022) Kate Middleton torna al Garden Party con William, ma questa volta non fa sognare. La Duchessa di Cambridge indossa un abito verdino, realizzato dalla sartoria privata del Palazzo, e si vede. Una delusione, niente a che vedere coi magnifici look in pizzo bianco, di Dolce & Gabbana e Alexander McQueen delle precedenti edizioni. Kate Middleton, il peggior scivolone di stile Dopo aver incantato il mondo col meraviglioso abito nero fasciante alla prima di Top Gun: Maverick, Kate Middleton compie un vero e proprio passo falso, un errore di stile che non ci saremmo mai aspettate dal rinnovato gusto della Duchessa di Cambridge. Dopo due anni di Covid, finalmente Buckingham Palace ha potuto organizzare il tradizionale ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022)torna alcon William, ma questa volta non fa sognare. La Duchessa di Cambridge indossa un abito verdino, realizzato dalla sartoria privata del Palazzo, e si vede. Una delusione, niente a che vedere coi magnificiin pizzo bianco, di Dolce & Gabbana e Alexander McQueen delle precedenti edizioni., ilscivolone di stile Dopo aver incantato il mondo col meraviglioso abito nero fasciante alla prima di Top Gun: Maverick,compie un vero e proprio passo falso, un errore di stile che non ci saremmo mai aspettate dal rinnovato gusto della Duchessa di Cambridge. Dopo due anni di Covid, finalmente Buckingham Palace ha potuto organizzare il tradizionale ...

