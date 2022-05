Karina Cascella sfoggia il nuovo look | ma dall’alto il dettaglio più in vista è un altro – FOTO

Advertising

LegaSalvini : REDDITO DI CITTADINANZA, KARINA CASCELLA: 'NON TROVO CAMERIERI PER IL MIO RISTORANTE, NESSUNO VUOLE PIÙ LAVORARE' - hipsterdelcazzo : “Lì per cercare un compromesso sul donbass. Conduce i trattati tra russi e ucraini Maria De Filippi, opinionisti Gi… - RealGossipland : Karina denuncerà tutti così l'ex opinionista di Uomini e Donne spiega perché sui social ECCO PERCHE'… - DiegoNatoli2 : RT @Misurelli77: La domanda nasce spontanea... Ma chi cazz'è Karina Cascella??? - RealGossipland : Karina denuncerà tutti, così l'ex opinionista di Uomini e Donne spiega perché ECCO PERCHE'… -

Un dibattito lanciato da Alessandro Borghese e poi ripreso da Flavio Briatore, Al Bano Carrisi e: tutti uniti nel parlare della difficoltà di trovare personale. Un problema che non ...A fargli eco è un'altra star,, anche lei in crisi nel trovare personale per il suo ristorante perché, dice, tanto "c'è il reddito di cittadinanza" e per questo motivo nessuno si ...Lino Banfi e sua figlia Rosanna invertono il senso di marcia e non si uniscono al coro di lamentele sull'assenza di giovani lavoratori. Da Alessandro Borghese a Flavio Briatore, passando per Karina Ca ...Karina Cascella nella bufera chiarire le ultime dichiarazioni in merito al suo ristorante, annunciando di voler denunciare tutti ...