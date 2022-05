Juventus De Light | prove di rinnovo | ma il Chelsea non molla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 maggio 2022) La permanenza di Mattjis Deè uno principali obiettivi che lavuole assolutamente assicurarsi. Per questo motivo la dirigenza bianconera sta lavorando per il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2024 e anticipare cosi la possibile irruzione della concorrenza, tra cui quella delche si è già mosso sotto traccia.Dein salita? Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per discutere i termini del. Laspinge per prolungarlo di un’altra stagione, cosa gradita ai rappresentanti dell’olandese che in cambio chiedono l’abbassamento della clausola rescissoria dai 120 attuali ai 70. Proprio questo potrebbe rappresentare un pericolo per i bianconeri, perché questa cifra ...