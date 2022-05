Julian Alvarez ne fa 6, due palloni a casa: il City ha l’acquolina (Di giovedì 26 maggio 2022) Julian Alvarez ne fa 6 in Libertadores: il City ha l’acquolina. Clamorosa prestazione del futuro attaccante di Guardiola Sei gol in una sola partita di Copa Libertadores: c’è riuscito Julian Alvarez, attaccante del River Plate che nella prossima stagione sarà compagno di reparto di Haaland nel City di Guardiola. Una tripletta per tempo contro i peruviani dell’Alianza Lima: alla fine Alvarez si è portato non uno ma ben due palloni a casa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022)ne fa 6 in Libertadores: ilha. Clamorosa prestazione del futuro attaccante di Guardiola Sei gol in una sola partita di Copa Libertadores: c’è riuscito, attaccante del River Plate che nella prossima stagione sarà compagno di reparto di Haaland neldi Guardiola. Una tripletta per tempo contro i peruviani dell’Alianza Lima: alla finesi è portato non uno ma ben due. L'articolo proviene da Calcio News 24.

