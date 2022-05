Jack Dorsey | co-fondatore di Twitter | è ufficialmente fuori da Twitter

Advertising

Digital_Day : Il co-fondatore di Twitter aveva dato le dimissioni da amministratore delegato nei mesi scorsi e aveva già preannun… - socialnewsitaly : RT @Snowden@mastodon.uno 'Elon Musk è la sola soluzione della quale mi fido' Il co-fondatore di #Twitter ed ex CEO… - FedericoSantori : Jack Dorsey lascia il board di Twitter. La fine di un'era. - ilaron4 : Epperò! ??????? Notare la data riferita al drop. ????? --- --- --- -- Jack Dorsey lascia Twitter. by infonesh -

Everyeye Tech

L'unica certezza è l'uscita didal consiglio di amministrazione. Elon Musk ha intanto portato a 33,5 miliardi di dollari la quota di equity financing. Acquisizione Twitter: regna l'...Il tentativo ora è quello di cercare fondi per l'offerta al di fuori della sua azienda chiedendo agli attuali azionisti, compreso il co - fondatore, di convertire le loro quote nella ... Jack Dorsey lascia il board di Twitter nel pieno della tempesta Elon Musk Twitter dice agli azionisti di essere al lavoro per "chiudere la transazione" con Elon Musk, che svincola 6,25 miliardi di azioni Tesla ...Gli azionisti speravano di avere risposte più chiare sull'acquisizione, ma i dirigenti di Twitter non hanno fornito dettagli durante il meeting di ieri.