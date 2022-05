Italia | Mancini ne convoca altri otto | domani il raduno a Coverciano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Robertohato un ulteriore gruppo dicalciatori ad integrazione della lista di trentanove ufficializzata lo scorso lunedì. Si tratta dei difensori Federico Gatti (Frosinone) e Giorgio Scalvini (Atalanta), dei centrocampisti Salvatore Esposito (Spal), Samuele Ricci e Tommaso Pobega (Torino), degli attaccanti Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Alessio Zerbin (Frosinone). Tutti iti resteranno afino al 31 maggio, giorno della partenza per Londra. Qui il primo giugno è in programma a Wembley la Finalissima-Argentina. Il ct diramerà una lista diti prima dello spostamento verso l’Inghilterra ed anche una lista di giocatori che dal 2 giugno si ritroveranno al centro tecnico federale per preparare ...

