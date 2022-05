Italia-Bulgaria oggi, amichevole volley femminile: orario 26 maggio, programma, tv, streaming (Di giovedì 26 maggio 2022) oggi giovedì 26 maggio, alle ore 18.00, la Nazionale Italiana Maschile di pallavolo sarà impegnata nel secondo test match in programma contro la Bulgaria. Sconfitta per 3-2 nell’incontro di ieri che ha dato il via al ciclo di amichevoli in vista della VNL e dei Mondiali, la squadra di Fefè De Giorgi ci riproverà oggi, sempre nella cornice del Palazzetto dello Sport “Árpád Weisz”a Cavalese (TN). Diversi i giocatori importanti già a disposizione del CT, a partire dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli, in campo solo a tratti nel match di ieri. Con lui altri protagonisti dell’ultima cavalcata trionfale all’Europeo 2021 come Gianluca Galassi, Alessandro Piccinelli, Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Francesco Recine. volley, Italia sconfitta dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)giovedì 26, alle ore 18.00, la Nazionalena Maschile di pallavolo sarà impegnata nel secondo test match incontro la. Sconfitta per 3-2 nell’incontro di ieri che ha dato il via al ciclo di amichevoli in vista della VNL e dei Mondiali, la squadra di Fefè De Giorgi ci riproverà, sempre nella cornice del Palazzetto dello Sport “Árpád Weisz”a Cavalese (TN). Diversi i giocatori importanti già a disposizione del CT, a partire dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli, in campo solo a tratti nel match di ieri. Con lui altri protagonisti dell’ultima cavalcata trionfale all’Europeo 2021 come Gianluca Galassi, Alessandro Piccinelli, Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Francesco Recine.sconfitta dalla ...

