Italia | altri otto nomi tra i convocati di Mancini

Il CT dell'Italia Roberto Mancini aggiunge otto nomi alla lista dei convocati per gli impegni di giugno degli Azzurri Roberto Mancini aggiunge otto nomi alla lista dei convocati, che si aggregheranno a quelli già pronti per il raduno di Coverciano. Nella lista si aggiungono quindi: Federico Gatti (Frosinone), Giorgio Scalvini (Atalanta), Salvatore Esposito (Spal), Samuele Ricci, Tommaso Pobega (Torino), Matteo Cancellieri (Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo) e Alessio Zerbin (Frosinone)

