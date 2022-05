Italia-Algeria: Presidente Tebboune a P.Chigi da Draghi (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune è appena arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. In occasione della visita -che segue quella di Draghi ad Algeri l'11 aprile scorso- saranno sottoscritte alcune importanti intese tra i due governi: tra queste, accordi sullo scambio di informazioni finanziario, sulla cooperazione culturale, sulle microimprese e sul turismo. Per il governo Italiano saranno presenti, oltre al Presidente del Consiglio, i ministri Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. Sonatrach ed Eni, con l'ad Claudio Descalzi, firmeranno un memorandum d'intesa per sviluppi di campi a gas e idrogeno verde ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Ildella Repubblica algerina Abdelmadjidè appena arrivato a Palazzoper un incontro con il premier Mario. In occasione della visita -che segue quella diad Algeri l'11 aprile scorso- saranno sottoscritte alcune importanti intese tra i due governi: tra queste, accordi sullo scambio di informazioni finanziario, sulla cooperazione culturale, sulle microimprese e sul turismo. Per il governono saranno presenti, oltre aldel Consiglio, i ministri Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin. Sonatrach ed Eni, con l'ad Claudio Descalzi, firmeranno un memorandum d'intesa per sviluppi di campi a gas e idrogeno verde ...

Advertising

TV7Benevento : Italia-Algeria: Presidente Tebboune a P.Chigi da Draghi - - espolatoree : Gli altri 3 stretti non tigrarono l’Italia ma alleati strategici (oltre alle già citate Albania e Tunisia). 3) La s… - clariscap : RT @annalisaPe: Importante thread sulle relazioni Italia-Algeria tra politica estera e politica energetica, passando per il panorama trap a… - mohsan_75 : RT @RadioItaliaIRIB: Algeria, Tebboune a Roma: incontro con Mattarella e Draghi - zazoomblog : Energia intese Italia - Algeria anche per gas e idrogeno verde - #Energia #intese #Italia #Algeria -