Italia-Algeria | Draghi | ' giornata intensa e positiva per governo e Paese'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Oggi è stata una, per ile credo anche per il. Ho avuto un incontro eccellente col Presidente algerino Tobboune, sono state firmate delle intese e abbiamo valutato un lungo elenco di progetti che si possono fare insieme. Ci sono una serie di opportunità per il" che passano per una "collaborazione più estesa di quanto mai fatto in passato". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.