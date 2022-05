Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli lancia una stoccata a Ilary Blasi: ecco che ha detto (Di giovedì 26 maggio 2022) Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui ha sganciato una piccola stoccata contro l’Isola dei Famosi e Ilary Blasi. L’ex opinionista del GF Vip ha svelato anche un retroscena su un nuovo progetto al quale sta lavorando. In particolar modo, la moglie di Paolo Bonolis ha detto di essersi trasformata in una L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 maggio 2022)ha rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui ha sganciato una piccolacontro l’dei. L’ex opinionista del GF Vip ha svelato anche un retroscena su un nuovo progetto al quale sta lavorando. In particolar modo, la moglie di Paolo Bonolis hadi essersi trasformata in una L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - SardegnaAlMare : Immersione Isola Dei Cavoli, zona Villasimius ?? ?? ? # SardegnaAlMare #spiaggia #sardegna #sardinia #ichnusa… - IsolaDeiFamosi : Lo Spirito dell’Isola interrompe le attività dei Naufraghi e chiede a tutti di impegnarsi per un obiettivo comune.… - isidemoni : RT @GerberArancio: @lagatta4739 @giuseppenotarn1 @BaroneZaza70 @redne2013 @isidemoni @carolinasanter1 @ValerioLivia @AntonellaChessa @giusy… - nunfapolemica : @misanthropyBB Detto da una persona che segue l’isola dei famosi, dove i decerebrati hanno 60 anni e passa in quel… -