Isola dei Famosi | Scoppia a piangere e viene beccata dalle telecamere | “Lacrime finte”

Leggi su direttanews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Cade un’altra maschera all’dei. Stavolta lea fiumi non impietosiscono nessun naufrago. MarialauradeiMediaset screenshot)Lestavolta non hanno incantato nessun naufrago. Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore all‘dei. Non basta darsi da fare all’dei, non serve mettere bocca su tutto e non sono sufficienti nemmeno leper essere credibili. Alcuni naufraghi ormai sono arrivati al limite della sopportazione e giudicano qualsiasi atteggiamento, che risulti poco sincero da parte dei loro compagnini. L’ultima puntata in diretta ha sconvolto completamente gli equilibri ...