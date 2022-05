Isola dei famosi, ‘perchè mi vogliono dare fuoco?’, Guendalina reagisce così alle parole di Edoardo e Nicolas dopo la sua uscita (Di giovedì 26 maggio 2022) Guendalina Tavassi ha mostrato sui social cosa fa oggi, una volta tornata a casa dopo aver abbandonato l’Isola dei famosi: il suo cuore è ancora in Honduras con i suoi ex compagni di reality show ma c’è qualcosa che non le va troppo giú (e che riguarda qualcosa a cui suo fratello Edoardo e Nicolas Vaporidis vorrebbero dare fuoco). Di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Isola, è stato un naufrago nel 2010 ma oggi rovista nella spazzatura: ‘Ecco come sono ridotto’ Guendalina Tavassi è tornata a casa dopo L’Isola dei famosi e si è mostrata mentre guarda il reality show comodamente dal suo letto, pur temendo che suo fratello Edoardo e Nicolas ... Leggi su funweek (Di giovedì 26 maggio 2022)Tavassi ha mostrato sui social cosa fa oggi, una volta tornata a casaaver abbandonato l’dei: il suo cuore è ancora in Honduras con i suoi ex compagni di reality show ma c’è qualcosa che non le va troppo giú (e che riguarda qualcosa a cui suo fratelloVaporidis vorrebberofuoco). Di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE :–, è stato un naufrago nel 2010 ma oggi rovista nella spazzatura: ‘Ecco come sono ridotto’Tavassi è tornata a casaL’deie si è mostrata mentre guarda il reality show comodamente dal suo letto, pur temendo che suo fratello...

Advertising

Salvo_1_ : RT @dea_channel: best of day time dall'Isola dei famosi ??????????? - infoitcultura : “Colpa dei montaggi”, accuse all’Isola: Luxuria “ribalta” Laura e Clemente - ipazia2012 : RT @SeaShepherdIta: ?? #BreakingNews 100 globicefali uccisi oggi sulle spiagge dell'isola Suðuroy nelle #FaroeIslands Le acque dei fiordi… - infoitcultura : Isola dei Famosi. Ilary Blasi ai ferri corti con la produzione, la pesante sfuriata dietro le quinte: - infoitcultura : Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis distrutta: ''Pugnalata dalle persone più vicine a me'' -