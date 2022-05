Isola dei Famosi | Nicola Vaporidis asfalta Marialaura De Vitis | “Falsa”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Le nomination di Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi hanno spiazzato non poco Maria Laura De, che considerava la prima una sorta di “seconda mamma” e il secondo un fratello maggiore. Per questo motivo, la modella pupilla di Barbara D’Urso è stata male e ha pianto molto spesso dalla fine dell’ultima puntata dell’dei2022 a oggi. E proprio qualche ora fa, vedendola mogia e in lacrime,è sbottato.dei, Guendalina Tavassi non sta bene: “Mangio e vomito” Tornata dall'Honduras, la naufraga sta avendo molti disturbi tra cui delle forti intolleranze alimentaridei2022, Maria ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - DobromirVasile : @natabalzana Il porto di Mariupol è sotto controllo russo. Era stato minato dall'esercito ucraino, poi le mine sono… - Macckman1 : RT @Arturoarthuren: Berlin. Isola dei musei. Alte galerie - SerenityG_90 : ??#Isola dei famosi, “Le abbuffate di cibo pericolose”/ Nutrizionista: è allarme “malnutrizione” - Alberto63Al : RT @Alberto63Al: Mentre Odisseo faticosamente veleggiava verso la sua isola, l'aedo Femio già cantava, nelle sale del palazzo di Itaca, le… -

... il capogruppo grillino all Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola e il leaderdem in ... la decisione del luogotenente di Renzi nell', Davide Faraone, di appoggiare Roberto Lagalla, il ...Al via ben 15 piloti i italiani (quali cinque sono sardi). Sugli insidiosi sterrati della ... Il Rally Italia Sardegna è uno di questi, trattandosi di una gara che si svolge nell'da quasi ...L’isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi ha segnato – alla nuova diretta andata in onda su Canale 5 – ben 4 ritiri, una scelta quella di lasciare il gioco maturata tra gli altri naufraghi da ...Nutrizionista lancia l’allarme per i concorrenti: “Commesso un grande errore” Se da una parte i concorrenti del Grande Fratello Vip ...