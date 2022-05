Isola dei Famosi | dopo l’abbandono la sorpresa | fiori d’arancio per la ex naufraga?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Guendalina Tavassi ha poco lasciato ‘L’dei’ e, al suo rientro a casa, il fidanzato le ha fatto trovare unadavvero bellissima. Il percorso di Guendalina Tavassi al survival reality condotto da Ilary Blasi è giunto al suo capolinea. L’influencer ha deciso di non proseguire oltre con il suo status di, principalmente per tornare a casa a riabbracciare i figli. Il reality sta riscuotendo un grande successo e, come già successo altre volte, Mediaset ha deciso di prolungarlo per un altro mese. Guendalina però, insieme ad altri compagni naufraghi, ha deciso di dire addio all’Honduras e alla vita sull’. Quindi insieme ad Alessandro Iannoni, la Tavassi è atterrata ieri mattina all’aeroporto di Roma e subito si è data da fare: come ha documentato sulle sue ...