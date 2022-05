Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger contro Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto (Di giovedì 26 maggio 2022) All'Isola dei Famosi 2022 Mercedesz Henger ha rimproverato di Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto di non collaborare: i tre sono su Playa Sgamada. Su Playa Sgamada, dove finiscono i meno votati dell'Isola dei Famosi 2022, la naufraga Mercedesz Henger ha rimproverato Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto perché, secondo il suo parere, non collaborano abbastanza. L'influencer ha notato che, a parte lei, nessuno si occupa di riattizzare il fuoco. Playa Sgamada è l'Isola dove quest'anno finiscono i 'color che son sospesi' dell'Isola dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) All'deiha rimproverato didi non collaborare: i tre sono su Playa Sgamada. Su Playa Sgamada, dove finiscono i meno votati dell'dei, la naufragaha rimproveratoperché, secondo il suo parere, non collaborano abbastanza. L'influencer ha notato che, a parte lei, nessuno si occupa di riattizzare il fuoco. Playa Sgamada è l'dove quest'anno finiscono i 'color che son sospesi' dell'dei ...

