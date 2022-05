Isola 16, parla il presunto fidanzato di Marialaura De Vitis: “Ecco perché ha mentito…” (Di giovedì 26 maggio 2022) Marialaura De Vitis sarebbe fidanzata con un rapper non proprio sconosciuto al pubblico? Da quello che sta trapelando in queste ore sul web sembrerebbe proprio di sì. Ma andiamo per grado. L’attuale naufraga dell’Isola dei famosi, è entrata da poche settimane con il titolo di “conquistadores” insieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Non appena entrata, si è subito posto l’accento su un possibile suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni. I due ragazzi si sono addirittura baciati durante un daytime andato in onda. Ma a quanto pare il cuore di Marialaura non è del tutto libero, anzi, la ragazza sarebbe impegnata sentimentalmente da più di un anno con Lorenzo Orsini, il rapper figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Ed è stato proprio quest’ultimo a raccontare tutta la verità sulla relazione ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022)Desarebbe fidanzata con un rapper non proprio sconosciuto al pubblico? Da quello che sta trapelando in queste ore sul web sembrerebbe proprio di sì. Ma andiamo per grado. L’attuale naufraga dell’dei famosi, è entrata da poche settimane con il titolo di “conquistadores” insieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Non appena entrata, si è subito posto l’accento su un possibile suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni. I due ragazzi si sono addirittura baciati durante un daytime andato in onda. Ma a quanto pare il cuore dinon è del tutto libero, anzi, la ragazza sarebbe impegnata sentimentalmente da più di un anno con Lorenzo Orsini, il rapper figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia. Ed è stato proprio quest’ultimo a raccontare tutta la verità sulla relazione ...

