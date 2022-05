Irma Testa | un pugno ai pregiudizi | ' Non abbiate paura di essere diversi'

(Di giovedì 26 maggio 2022) Una medaglia dietro l'altra, l'ultima l'argento a Istanbul al Mondiale, con il sogno un giorno, dopo Parigi 2024, di diventare professionista, andare a combattere a New York, al Madison Square Garden. ...

Advertising

Eurosport_IT : APPLAUSI PER IRMA TESTA! ?? L'azzurra non riesce nell'impresa di laurearsi campionessa del Mondo. Splendido argento… - ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? A Istanbul Irma Testa raggiunge la finale iridata dei 57 kg! Sconfitta l’indiana ???? Manisha 5… - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: Sul podio alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei, semplicemente Irma Testa! ?? #ItaliaTeam | @FedPugilistica https:/… - T7TorreSette : RT @ItaliaTeam_it: Sul podio alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei, semplicemente Irma Testa! ?? #ItaliaTeam | @FedPugilistica https:/… - Carlo06720579 : RT @ItaliaTeam_it: Sul podio alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei, semplicemente Irma Testa! ?? #ItaliaTeam | @FedPugilistica https:/… -

Ma prima di farlodovrà darne ancora di pugni. Dovrà picchiare ancora forte contro tutti. Anche i pregiudizi. Quelli non mancano mai. 'Per molti l'omosessualità è ancora un'imperfezione, ...Salvatore Alessio aveva 44 anni e viveva insieme alla donna di 72 anni,Fontanella. La ... riportando una grave ferita alla: al momento la prognosi è riservata. Spara alla madre e si suicida:...Una medaglia dietro l’altra, l’ultima l’argento a Istanbul al Mondiale, con il sogno un giorno, dopo Parigi 2024, di diventare professionista, andare a combattere a New York, ...Si sono conclusi a Istanbul (Turchia) i Campionati del mondo di pugilato femminile con due azzurre che hanno dato lustro alla boxe italiana conquistando il podio. Si tratta di due atlete delle Fiamme ...