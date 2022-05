Iran, l'accusa agli Usa: 'Sono prigionieri dei sionisti, il nostro programma nucleare è pacifico ma loro lo bloccano' (Di giovedì 26 maggio 2022) Il ministro degli Esteri Iraniano, Hossein Amir - Abdollahian, ha parlato al World Economic Forum di Davos, puntando il dito contro gli Stati Uniti. "Il nostro programma nucleare è pacifico e noi ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) Il ministro degli Esteriiano, Hossein Amir - Abdollahian, ha parlato al World Economic Forum di Davos, puntando il dito contro gli Stati Uniti. "Ile noi ...

Advertising

MonicaCirinna : Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di sp… - Nonnadinano : RT @MonicaCirinna: Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di spionag… - amti_ange : RT @MonicaCirinna: Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di spionag… - StellaSirio60 : RT @MonicaCirinna: Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di spionag… - Manuela_43565 : RT @MonicaCirinna: Respinto l’ultimo appello di Ahmadreza #Djalali, ingiustamente condannato a morte in Iran con la falsa accusa di spionag… -