Investcorp | «Milan? Non abbiamo trovato l’accordo»

Advertising

sportface2016 : +++#Milan, niente accordo #Elliott-#Investcorp: trattativa chiusa+++ - AntoVitiello : 20 maggio (Reuters) - #Investcorp ha sospeso i suoi piani per l'acquisto del #Milan, ha detto venerdì a #Reuters un… - capuanogio : ?? #Investcorp si è ritirata dalla corsa per l’acquisizione del #Milan (#Reuters) - calabrinterista : @sportface2016 nooooo ed il miliardo di euro...#milan #elliott #investcorp ???????? - cmdotcom : L'annuncio di Al Ardhi, presidente di #Investcorp: 'Niente accordo con Elliott per il #Milan, chiusi i colloqui'… -

...di fatto annunciato la chiusura delle trattative per l'acquisto deldal fondo Elliott Giunge ad un punto di svolta la trattativa tra Elliott e il fondoper l'acquisizione del. ...L'annuncio del presidente esecutivo su Twitter: "Abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al".si sfila dalla trattativa per l'acquisizione del. Lo annuncia, su Twitter, il presidente esecutivo del fondo del Bahrein. Scrive che non è stato trovato un accordo con il club ...Mohammed Al Ardhi, presidente di Investcorp, ha annunciato attraverso il proprio profilo di Twitter che il fondo arabo non ha raggiunto un accordo con Elliott per l'acquisto del Milan e per questo la ...Mohammed Al Ardhi, numero uno del fondo Investcorp, ha annunciato il ritiro dalla trattativa per il Milan. Il negoziato con Elliott non è andato a buon fine, ed il passaggio di quote del club ...